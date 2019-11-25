Сеул, , 08:51 — REGNUM За 30 лет объём торговли между Южной Кореей и странами АСЕАН увеличился в 20 раз. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, с января по октябрь 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи в десять стран АСЕАН составил $80,01 млрд, импорт — $47,49 млрд, торговый баланс — $32,63 млрд.

Известно, что в 2018 году объем торговли между странами составил $159,7 млрд (экспорт — $100,11 млрд, импорт — $59,62 млрд).

Специалисты отмечают, что Южная Корея — пятый по величине торговый партнер АСЕАН после Китая, Евросоюза, США и Японии.

Отметим, что в 1989 году экспорт товаров из Южной Кореи в АСЕАН составил $3,99 млрд, а импорт — $4,19 млрд.