Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM В бюджете России на 2020 год не заложены расходы на строительство терминала СПГ на Камчатке компании НОВАТЭК. Такие расходы не заложены ни в «Комплексный план магистральной инфраструктуры», ни в государственные программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в компании НОВАТЭК рассчитывали, что для строительства инфраструктуры — причала, других объектов — терминала СПГ в бухте Бечевинская в бюджете РФ предусмотрят около 20 млрд рублей. Тем не менее, в Минфине РФ уверяют, что сейчас ведётся работа по включению проекта в федеральный проект «Морские порты России», пишет «Коммерсант».

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС рекомендовала РЖД отказаться от инвестиций в морские порты. Ведомству рекомендовано сосредоточиться на реализации долгосрочной программы развития до 2025 года. В ведомстве отметили, что госмонополия не справляется с рядом поставленных перед ней задач. В частности, отмечены проблемы в модернизацией БАМа и Транссиба.