Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Столица Среднего Урала на самом деле не нуждается в новых ветках метрополитена. Об этом заявил бывший глава московского департамента культуры, глава «Центра аналитики города» Сергей Капков, сообщает ИА Znak.

По мнению экс-чиновника, Екатеринбургу стоит предпочесть скоростной трамвай.

«Метро — это дорого, другие города уже отказываются», — уточнил Капков.

Руководитель добавил, что не раз говорил об этом, но его «не слышат».

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Екатеринбурга планирует построить ещё две ветки метро. Глава города Александр Высокинский надеется, что новую линию будут строить каждые десять лет.