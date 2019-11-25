Москва, , 08:34 — REGNUM Депозиты жителей России в банках составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Так, за девять месяцев 2019 года депозиты физлиц в банках возросли на 3,1%, или 891 млрд рублей. За год (с 1 октября 2018 по 1 октября 2019 года) этот показатель вырос на 9%, ила 2,4 трлн рублей. В пересчете на одного жителя приходятся порядка 200 тыс. рублей депозитов.

Вместе с тем больше всего депозитов на душу населения (свыше 800 тыс. рублей) зафиксировано в Москве. Если исключить столицу, то средний уровень вкладов составит 142 тыс. рублей.

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Также среди лидеров по банковским вкладам Санкт-Петербург (420 тыс. рублей), Магаданская, Сахалинская, Мурманская, Тюменская, Московская области, Камчатский край и Чукотка. В указанных регионах депозиты на душу населения составляют от 217 тыс. до 318 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результату опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ, в России большинство жителей не откладывают деньги впрок.

Так, совсем не делают сбережений 69% граждан страны. Из них половина (51%) отметила, что в ближайший год они не смогут накопить средства. При этом 21% опрошенных уверены, что в ближайшее время вероятность отложить деньги только снизится.

Опрос показал, что хранить сбережения, по мнению жителей России, лучше не в банке, а наличными деньгами. С 2015 года число уверенных в этом граждан выросло с 25% до 32%.

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