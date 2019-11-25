Москва, , 08:33 — REGNUM В октябре 2019 года в России на автомобильном рынке в рамках программы реализации сертифицированных машин с пробегом Volkswagen Das WeltAuto было продано 663 авто, что на 94% больше прошлогоднего результата. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Таким образом, доля машин компании Volkswagen в прошлом месяце составила 6,68%.

Программа Das WeltAuto действует в течение года после покупки автомобиля. Она предусматривает годовую послегарантийную поддержку. Причём если у авто еще действует заводская гарантия, то после ее окончания покупатель получает ещё один год гарантии.

Стоит отметить, что при дальнейшей продаже машины послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает расходы на ремонт.

Напомним, к 2024 году компания Volkswagen планирует вложить 60 млрд евро в разработку гибридных машин, электрокаров и связанных с ними технологии. Инвестиции пойдут на разработку 75 моделей электрокаров и 60 моделей гибридных машин.

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