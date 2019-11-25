Владивосток, , 09:01 — REGNUM В Приморье зреет очередной коллапс в отношениях между населением и властью: обещанный жителям края мораторий на временный порядок ввоза подержанных автомобилей не продлён, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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21 ноября 2019 года истёк срок действия временного порядка ввоза подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока, избавляющий от обязательной установки кнопки «Эра-ГЛОНАСС» на ввезённый автомобиль. С 22 ноября 2019 года Сертификационные лаборатории в Приморье перестали выдавать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для автомобилей, не оснащённых «Эра-ГЛОНАСС», без чего автомобиль невозможно поставить на учёт.

Ранее полпред президента Юрий Трутнев пообещал жителям Дальнего Востока продлить мораторий на систему «Эра-ГЛОНАСС».

"Для жителей Дальнего Востока будет продлён временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд ещё на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России. Праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. Но систему «Эра-ГЛОНАСС» нужно под такой тип машин доработать», — сообщил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в период жесточайшей выборной кампании на пост губернатора Приморья, когда правительству, чтобы сохранить Приморье в поле влияния «Единой России», пришлось идти на беспрецедентные меры, было согласовано введение годового моратория на временный порядок ввоза подержанных автомобилей, разрешив их регистрацию без установки кнопки «Эра-ГЛОНАСС».