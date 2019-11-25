Челябинск, , 08:24 — REGNUM За девять месяцев 2019 года объём банковских вкладов жителей Южного Урала увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным на 1 октября 2019 года регионального отделения уральского управления Банка России, объём вкладов жителей Челябинской области составил 448,7 млрд рублей, что на 40,2 млрд рублей больше прошлогоднего показателя.

Отметим, что большая часть вкладов размещена в рублях. В иностранной валюте челябинцы хранят только 10,8% сбережений, что в рублёвом эквиваленте составляет 48,5 млрд.