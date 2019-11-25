Сусуман, Магаданская область, , 08:22 — REGNUM В городе Сусуман Магаданской области продаётся квартира за 1 рубль, объявление размещено на сайте Avito, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 31 октября Юлия не может продать двухкомнатную квартиру площадью 57,7 кв. м. в пятиэтажном доме. Указанная стоимость — 1 рубль.

«Продам за 1 рубль квартиру в городе Сусуман, даром. Первый этаж, высокий. Без долгов, но требует ремонта», — значится в объявлении.

Рядом стоящие объявления предлагают различное жильё в диапазоне от 300 тыс. рублей до 1,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира, в которой проживал поэт Александр Сергеевич Пушкин.