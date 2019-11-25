Лондон, , 08:11 — REGNUM По итогам октября 2019 года на авторынке Великобритании была реализована 143 251 новая машина, что на 6,7% меньше аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такой результат, по мнению представителей Британского общества автопроизводителей и автодилеров, связан с нестабильной политической и экономической ситуацией, что в свою очередь связано с переносом выхода страны из ЕС.

Всего с января по октябрь текущего года в Великобритании было реализовано около 2 млн новых автомобилей, что на 2,9% меньше, чем было продано за январь — октябрь 2018 года.

Первое место по продажам новых авто в Великобритании в октябре занял Ford. Дилерам этой компании удалось продать 16 745 машин, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году. На втором месте автомобили компании Volkswagen. За месяц британские автолюбители приобрели 13 733 автомобиля этой компании — на 0,5% больше, чем в 2018 году. Третью строчку занимает компания BMW. За отчётный период было продано 12 088 машин этого бренда (+6,8%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно автокомпании Mercedes-Benz (11 319 ед.) и Audi (7577 ед.).

Напомним, авторынок России в октябре 2019 года занял пятое место в Европе. За месяц здесь было продано 139 тыс. легковых машин (без учета сегмента LCV).

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