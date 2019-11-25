Якутск, , 05:42 — REGNUM Авиакомпания «Полярные авиалинии» получила шесть самолётов Ан-24, которых теперь стало 12, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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АК «Якутия» выделила «Полярным авиалиниям» шесть самолётов, после чего появилась возможность значительно расширить географию полётов. Теперь в 26 районах республики будет авиасообщение.

По информации пресс-службы «Полярных авиалиний», в авиапарке компании всего 63 воздушных судна: 27 вертолётов и 36 различных самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии экипаж вертолёта Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» спас четырёх человек, которые заблудились в тайге. Пилоты увидели людей с неба и вернулись за ними.