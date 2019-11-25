Сеул, , 05:36 — REGNUM Забастовка работников Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) прекращена ввиду достижения договоренности между профсоюзом и руководством компании. Об этом 25 ноября сообщает агентство Yonhap.

Условия сделки не сообщаются. Требованием бастующих было повышение заработной платы на 4% и увеличение штата компании на 4 тысячи сотрудников. Профсоюз KORAIL насчитывает 19 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейские железнодорожники преступили к забастовке 20 ноября. Для снижения ущерба и обеспечения железнодорожного сообщения власти привлекли военных вместо прекративших работу протестующих.

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