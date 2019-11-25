Якутск, , 04:42 — REGNUM Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.

«В 2020 году всё будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке в 2017 году. Глава Якутии Айсен Николаев предложил оставить механизм, срок действия котого истекает 31 декабря 2019 года, без изменений.