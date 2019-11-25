Южно-Сахалинск, , 04:04 — REGNUM У Сахалинской области не хватает средств на строительство школ. Об этом в ходе парламентского часа сообщил зампред правительства островного региона Сергей Наумов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вопрос о строительстве новых объектов образования подняли депутаты. В частности, депутат Сергей Бондарев обратил внимание на то, что в посёлке Луговом дети вновь остались без пристройки к переполненной сверх всяких норм школе. Сама школа очень старая, ей почти 50 лет. Но ни строительства пристройки, ни строительства новой школы нет ни в проекте бюджета на 2020 год, ни в проекте инвестпрограммы развития области.

Парламентарии высказали возмущение от имени жителей Лугового, да и других населённых пунктов Сахалинской области: власти годами «кормят» обещаниями, но ничего не меняется.

Ничего конкретного по вопросу строительства новых объектов образования зампред Наумов не сообщил, как следует из материала ИА Сахалин. Инфо. Он лишь с сожалением признал, что перед областью стоят очень большие задачи по модернизации системы образования, а школьники Сахалина демонстрируют не лучшие результаты по ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалина хранит 41 млрд, что составляет почти треть областного бюджета, в банках. Профицит казны, по данным КСП, составляет 38,1 млрд рублей. 41 млрд, который мертвым грузом лежит в банке, вместо того, чтобы работать на благо жителей островного региона, власти называют «временно свободными средствами». Стоит отметить, что ранее подобная практика привела к тому, что распоряжением Минфина РФ были перераспределены доходы от нефтегазовых проектов Сахалина в пользу федерального бюджета. Аргументы Минфина были просты: Сахалинская область не в состоянии осваивать такой бюджет.