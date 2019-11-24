Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в письме в адрес законодателей анонсировал появление национальной цифровой валюты. Текст письма опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter политический обозреватель Захари Вармбродт.

Конгрессмены-республиканцы Френч Хилл и Билл Фостер этим летом уже призывали американский Центробанк ввести собственную криптовалюту. Этот призыв был обусловлен тем, чтобы США остались конкурентоспособными в этой сфере, в условиях, когда Китай вводит свой «цифровой юань», который по оценкам специалистов может потеснить доллар в международных расчётах.

При этом из-за опасений противозаконных переводов американские власти «заморозили» введение криптовалюты валюты Facebook Libra.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что расчёты, которые проводятся между странами БРИКС, возможно, будут осуществляться в единой криптовалюте.

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