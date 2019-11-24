Рига, , 15:14 — REGNUM 1,7 млн евро из прибыли компании планирует направить государственное акционерное общество Latvijas pasts (Латвийская почта) на погашение убытков, связанных с доставкой печатаных СМИ по Латвии, пишет портал tvnet.lv.

Убытки образовались в результате деятельности предприятия в 2018 и 2019 годах. Соответствующее решение должен одобрить кабинет министров и освободить Латвийскую почту от уплаты дивидентов в бюджет.

Оборот компании в 2018 году составил 89,11 млн евро, и вырос на 17,9% по сравнению с предыдущим периодом. Прибыль достигла 2,011 млн евро, и тоже выросла на 18,7%.

Латвийская почта обеспечивает доступность услуг более, чем в 600 отделениях по всей Латвии и полностью принадлежит государству.