Варшава, , 14:10 — REGNUM 24 ноября председатель Польского объединения фермеров-заводчиков крупного мясного рогатого скота Яцек сообщил в эфире польского информационного агентства Polskie Radio о беспокойстве среди польских и европейских производителей говядины, вызванном соглашением о беспошлинной торговле ЕС со странами Меркосур (торговый союз стран Южной Америки).

По мнению собеседника, европейские производители мяса сильно пострадают от этого договора, так как цена на говядину, например, из Бразилии, намного ниже, чем из Европы.

Кроме того, не будет известно, если говорить о говядине из стран Меркосур, какие лекарства они используют при выращивании скота. «У нас, например, не используются гормоны роста или антибиотики», — отметил Яцек Зажецкий.

Председатель объединения выразил надежду, что данное соглашение не будет ратифицировано государствами-членами Евросоюза.