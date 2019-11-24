Калуга, , 13:30 — REGNUM Для калужских предприятий в настоящее время наиболее актуальной проблемой является недоступность кредитования по обещанной ставке — 6,5%, а реально — 8,5% и выше. Банки кредитуют лучших, те же компании, у которых есть риски, кредитным учреждениям явно неинтересны, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации президента торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетты Комиссаровой.

На заседании в торгово-промышленной палате Калужской области. Kaluga.tpprf.ru

По мнению главы калужской областной ТПП, деньги, которые банки используют для коммерческого кредитования — это их право, выделять или не выделять под кредиты бизнеса. Однако есть деньги, которые выделены из программы господдержки — из бюджетных денег. И в этом случае банки должны раскрывать причины, по которым они не выделяют или отказывают предпринимателям. Не менее важная проблема-это заформализованность поддержки бизнеса, несмотря на массу создаваемых институтов и организаций развития. По-прежнему существуют непрозрачные звенья, по которым предпринимателю приходится прикладывать немало усилий, чтобы участвовать в данных видах поддержки. Нельзя не отметить о не утихающую «активизацию» контрольно-надзорной деятельности. Если говорить про банковскую деятельность — это жесткий федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который делает совершенно беззащитными предпринимателей по раскрытию информации. Приостановление расчетов по счетам, замораживание счетов — практически уничтожает бизнес. По-прежнему, важным остается вопрос незащищенности российских компаний от контрафакта на рынках Азии — прежде всего, из Китая. «Их фальсификат производят под отечественными брендами, но на китайской территории. И на практике, наши компании, сталкиваясь с такой продукцией на выставках Европы, понимают, что они абсолютно беззащитны. Потому что в Китае действует целая система по продвижению этой экспансии, а в России отсутствует государственная система защиты отечественных производителей», — считает Виолетта Комиссарова.

О необходимости выстроить систему развития и поддержки российского промышленного сектора, региональных промышленных объектов, а не только госкорпораций и их крупных холдингов будет идти речь, в Калуге, где 26 ноября откроется расширенное заседание Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, а тоже в рамках трёхдневного международного промышленно-инновационного форума, на котором эксперты обсудят конкурентоспособность российской экономики на примере предприятий Калужской области. В рамках форума состоится промышленная выставка. Её основной акцент — роботизация.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужская область наращивает экспорт товаров