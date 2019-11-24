24 ноября 2019 | Время чтения 10 мин

Риски настолько велики, что о них говорят на всех уровнях – от федерального центра до журналистов и блогеров. Дело дошло до того, что развитие ситуации находится на президентском контроле.

Валентин Юшкевич, , 10:52 — REGNUM Из всех арктических российских городов, пожалуй, самое напряженное положение сложилось в Воркуте. Некогда знаменитый центр угля и шахтеров расположен в 230 километрах от Карского моря и является единственным городским округом Республики Коми, который входит в состав Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В 2015 году он официально причислен к моногородам, «в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения». Риски настолько велики, что о них говорят на всех уровнях — от федерального центра до журналистов и блогеров. Дело дошло до того, что развитие ситуации находится на президентском контроле — в августе 2019 года Владимир Путин, встречаясь с руководителями угледобывающих регионов страны, откликнулся на предложение главы Республики Коми Сергея Гапликова поддержать шахтерские города Воркуту и Инту. Теперь у всей властной вертикали (от профильного Министерства развития Дальнего Востока и Арктики до руководства Республики Коми) обратной дороги нет. До конца года необходимо разработать и утвердить «план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий плана».

Воркута Воркута.рф

При этом действовать им приходится под плотным информационным давлением со стороны СМИ, которые на эпитеты не скупятся. В репортажах с места событий можно часто встретить предположение о скором превращении Воркуты в «город-призрак», поскольку здесь «жилье стоит так дешево, а коммуналка так дорого, что квартиру проще подарить, чем найти покупателя». Недавно масла в этот огонь подлил и известный блогер Варламов: «Скоро я приеду в Воркуту. И у меня, если честно, нет никакого желания переплачивать за гостиницу, поэтому я готов купить квартиру», — пишет он.

Закрыть нельзя реанимировать

Апокалиптические сценарии журналистов рисуются не на пустом месте. Воркута — российский лидер по скорости сокращения населения. В 1990-е здесь проживало более 200 тысяч человек. Сейчас фактически — 55 тысяч. Сокращение могло быть еще стремительнее, но 14 тысяч человек, имеющих «северный стаж», стоят в очереди на переселение и пока остаются в городе. Подобная ситуация порождает реальную проблему брошенных домов, число которых доходит до 115. В Воркуте зарегистрирован и самый большой в стране фонд пустующего муниципального жилья — 5,1 тысяча квартир. На их коммунальное обслуживание городской бюджет вынужден выделять полмиллиарда рублей в год. Поэтому местные власти проводят компанию, которую называют «регулируемым сжатием».

Однако, признавая проблему, в городской администрации не считают ее катастрофической. «Четыре года назад у нас сформировалась профессиональная и креативная команда, которая работает над тем, чтобы наш город жил и развивался», — уверяет мэр Воркуты Игорь Гурьев. «Да, действительно ежегодно от нас уезжает около 5000 человек. Но при этом и приезжает на работу 3500. Это шахтеры, вахтовики и другие специалисты. Поэтому можно сказать, что сейчас общая ситуация относительно стабилизировалась», — делает вывод он.

Воркутинский горно-металлургический колледж Воркута.рф

К повышенному вниманию со стороны прессы и общественности глава города уже привык и сетует только на то, что иногда оно мешает работать с потенциальными инвесторами.

«Недавно один из бизнесменов, с которым мы договорились построить современный кинотеатр, начитался социальных сетей и решил отказаться от проекта. К счастью удалось убедить его приехать и посмотреть на все своими глазами. Уезжал он совсем с другим настроением», — рассказывает Игорь Гурьев и выражает уверенность, что у возглавляемого им города есть будущее.

«Поддерживать и развивать имеющуюся инфраструктуру несоизмеримо дешевле, чем потом восстанавливать. Это все равно, что построить заново», — говорит он. Поэтому для Гурьева, где ставить запятую в выражении: «Закрыть нельзя, реанимировать», — вопрос давно решенный.

В своем энтузиазме мэр не одинок. На призыв правительства Коми к гражданам дать свои предложенияв разрабатываемый план по развитию Воркуты и Инты откликнулось 77 человек (для сравнения: при создании новой стратегии по развитию Арктики до 2035 года Минвостокразвития собрало 656 идей со всей страны).

Сами предложения касались не только предсказуемого развития автомобильного и авиасообщения, социальной сферы, модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, разработки новых месторождений полезных ископаемых, но и вопросов арктического туризма. Другими словами, столкнувшись с реальными трудностями, далеко не все жители Воркуты «голосуют ногами» спеша покинуть родные места.

В шахте Afedchenko

«Вообще Воркута — это огромная кладовая, где есть газ, нефть, золото, редкоземельные металлы, а угля здесь столько, что хватит на несколько поколений. Но совершенно понятно, что путь, по которому пойдет развитие города во многом зависит от решения федерального центра, потому, что это решение стратегическое», — считает Игорь Гурьев и добавляет, что, по его мнению, в среднесрочной перспективе город «обречен» на зависимость от угольной промышленности и градообразующего предприятия в лице АО «Воркутауголь».

"Воркутауголь» — реальность и перспективы

Акционерное общество «Воркутауголь» (входящее в ПАО «Северсталь») средства массовой информации своим вниманием тоже не обходят. «Империи» Алексея Мордашова крепко достается и за 36 погибших горняков на шахте «Северная», и за бегство в Лондон после этой аварии топ-менеджера Вадима Ларина, и за систематические нарушения законодательства о промышленной безопасности, выявляемые органами прокуратуры.

Но трудно спорить с тем, что «Воркутауголь» является классическим примером градообразующего предприятия. Сейчас на нем трудится чуть более 6 000 человек. Примерно столько же работает в подрядных организациях. И если к ним прибавить членов семей, то получится, что они составляют, чуть ли не половину населения города. Если же говорить о собственно производстве, то топ-менеджмент «Воркутауголь» недавно отрапортовал о поставленных исторических рекордах по добыче и переработке угля, выпуску концентрата и отгрузке готовой продукции потребителям (при работе четырьмя шахтами «Заполярной», «Воркутинской», «Воргашорской» и «Комсомольской», а также одним разрезом).

В шахте Afedchenko

Принимает «участие» воркутинский уголь и в большой политике. В ноябре холдинг «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова впервые с начала 2019 года получил согласование на поставку 70 тыс тонн российского угля (нетрудно догадаться, что им стала продукция «Воркутауголь»).

Впрочем, жителей города большая политика интересует мало. Вспоминая советские времена, старожилы часто упрекают нынешнее руководство предприятия в том, что оно несет на себе слишком малую социальную нагрузку. В самой угольной компании с этим не согласны и приводят свои выкладки. С 2007 года по соглашению с городской администрацией предприятие ежегодно выделяет на социально-экономическое развитие около 20 млн. рублей, а в 2018—2019 гг. на поддержку коммунальной сферы Воркуты и Инты расходовали около 180 млн рублей. По словам руководителя пресс-службы Андрея Харайкина компания также содержит в Воркуте Дворец культуры шахтеров (это около 20 млн руб. в год) и спорткомплекс «Олимп» (около 40 млн руб. в год), кроме того, поддерживает работу благотворительного фонда «Дорога к дому», выделяет средства на поддержку и развитие социально-ориентированных бизнес-проектов, финансирует при сотрудничестве с Государственным Русским музеем проведение в образовательно-выставочного проекта «Путешествие в мир науки и искусства».

«Таким образом, в целом ежегодно «Воркутауголь» направляет на социальное развитие города, поддержку здравоохранения, спорта, культуры и образования, а также различные благотворительные проекты не менее 90 млн. рублей. Кроме того, только за 10 месяцев 2019 года «Воркутауголь» заплатила налогов на 4 млрд рублей (без учета налога на прибыль, который уплачивает ПАО «Северсталь»), — резюмирует Андрей Харайкин.

К слову четыре миллиарда — это весь годовой бюджет Воркуты, из которых только один миллиард приходится на собственные доходы, а остальное дотируется федеральным центром.

Мэр Игорь Гурьев характеризует нынешние взаимоотношения воркутинской администрации с угольной компанией как «хорошие и деловые» и уверяет, что сейчас без подобного предприятия и финансовой помощи из Москвы городу не выжить. Подобного мнения придерживаются и в «столичном» Сыктывкаре.

«Средний и малый бизнес в Воркуте довольно развит, но он не сможет вытянуть экономику района. Без якорного игрока перспективы здесь довольно туманны. Поэтому сначала необходимо делать ставку на крупный бизнес, как на главного драйвера, а уже потом малый бизнес подключится к остальному развитию», — считает министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александр Ремига.

Чуть более месяца назад в Государственном совете Коми состоялось обсуждение республиканской госпрограммы «Развитие экономики» и на нем в первую очередь говорили о перспективах угольной промышленности. На нем Александр Ремига констатировал, что единственная шахта АО «Интауголь» в начале 2019 года полностью прекратила работу и пока что в Интинском районе «не планируется добыча ни в каком виде».

С «Воркутауголь» дела обстоят иначе. Предприятие имеет лицензии на разработку угля до 2037 года, что позволяет ему до наступления этой реперной точки чувствовать себя достаточно уверенно, полностью обеспечивая нужды «Северстали». О том, что будет после 37-го года, задумываются как на самом предприятии, так и в правительстве Коми.

Уголь

«В перспективе возможен ввод в эксплуатацию участков Усинского месторождения. Лицензией на участок «Усинский-1» владеет «Северсталь» и если они пойдут на этот проект, то это продлит тематику угледобычи в Воркуте еще на 20 лет. Единственное, сейчас компания ожидает окончательного решения вопроса по преференциям, которые должны утвердить в рамках арктического законодательства. Соответственно угледобыча будет рассматриваться через эту призму. Как только закон вступит в силу что-то прогнозировать можно будет более предметно», — рассуждает Александр Ремига.

Практически такими же аргументами оперируют и в «Воркутауголь»: «Продолжение угледобычи после 2037 года в Воркуте возможно в случае разработки новых месторождений угля. Одним из таких месторождений может быть «Усинское-1», но его развитие возможно лишь в условиях государственно-частного партнерства» — заявляют на предприятии и подчеркивают, что его специалисты принимали самое деятельное участие «в разработке стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на период до 2035 года по направлению «Экономика». Речь идет о том самом плане развития моногородов Воркута и Инта, который по распоряжению президента Владимира Путина должен быть утвержден до конца этого года.

Плану быть?

Представляется, что в отсутствии желания сделать «как лучше» нельзя обвинить ни одного участника, имевшего отношение к написанию «плана спасения» Воркуты. Другое дело, что им не позавидуешь. Сложно (а скорее невозможно) написать реалистичный и жизнеспособный документ, да еще отдельно обратив внимание «на финансовое обеспечение мероприятий плана», не имея на руках утвержденного закона об особом экономическом режиме Арктической зоны РФ.

Напомним, что из всего пакета предполагаемых к принятию арктических законов, именно он оказался самым многострадальным и неоднократно курсировал между Минэкономразвития и Минфином. В конце октября замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что этот законопроект, наконец, согласован российским правительством и до конца года будет внесен в Госдуму. В этой связи логично предположить, что окончательный вариант антикризисного плана по Воркуте Минэкономразвития синхронизирует с положениями закона о преференциях в Арктике.

Во всяком случае, в правительстве Коми на это очень рассчитывают. Ведь минерально-сырьевая база республики более чем внушительная. Объем разведанных извлекаемых запасов нефти (категорий А+В+С1) здесь составляет 653,918 млн тонн. Объем запасов газа (категорий А+В+С1) — 161,161 млрд кубометров. Из одиннадцати месторождений каменного угля можно извлечь 6,8 млрд тонн категории А+В+С1 и 454,7 млн тонн категории С2. Недра Коми богаты золотом, марганцем, жильным кварцем, высокохромидистыми рудами, высококачественным строительным сырьем, способным обеспечить всю АЗРФ.

Однако и региональные власти, и крупный бизнес уверяют, что желание освоить эти богатства разбиваются о неразвитую инфраструктуру и высокие операционные издержки. По их мнению, решить эти проблемы можно только при деятельном участии государства. Поэтому сейчас все их внимание приковано к решениям из Москвы, от которых будет зависеть не только судьба Воркуты, но и всей российской арктической политики в целом.