Киев, 24 ноября 2019, 07:02 — REGNUM Экономика Украина подобна «больному человеку» неспособному создать последовательный план действий. Об этом заявил политический эксперт Андрей Головачёв в статье, опубликованной изданием «Главред».
В стране отсутствует целостная экономическая политика. В этой ситуации даже отдельные «здоровые» решения могут нанести вред стране.
Ранее сообщалось, что в конце этой неделе миссия МВФ «без результатов» покинула Украину. Эксперты отмечают, что миссии так и не удалось добиться продвижения ключевых вопросов: нужного формата земельной реформы, договорённости по Коломойскому и независимости центрального банка.
Читайте ранее в этом сюжете: «Без результатов»: Миссия МВФ покинула Киев — СМИ