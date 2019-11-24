Киев, , 07:02 — REGNUM Экономика Украина подобна «больному человеку» неспособному создать последовательный план действий. Об этом заявил политический эксперт Андрей Головачёв в статье, опубликованной изданием «Главред».

В стране отсутствует целостная экономическая политика. В этой ситуации даже отдельные «здоровые» решения могут нанести вред стране.

«НБУ проводит какую-то свою забубенную абстрактную политику, не обращая внимания на действия правительства; правительство что-то пытается делать само; какую-то программу спускает нам МВФ, ЕС требует выполнять Соглашение об Ассоциации, олигархи лоббируют свои сырьевые монополии, Минфин тупо наращивает долг, потому что не выполняется план по приватизации; офис президента раздает какие-то свои комические указания» — написал эксперт.

Ранее сообщалось, что в конце этой неделе миссия МВФ «без результатов» покинула Украину. Эксперты отмечают, что миссии так и не удалось добиться продвижения ключевых вопросов: нужного формата земельной реформы, договорённости по Коломойскому и независимости центрального банка.

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