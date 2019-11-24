Вашингтон, 24 ноября 2019, 06:15 — REGNUM Около половины покупателей, сделавших предзаказ на новый электропикап Cybertruck, желают, чтобы у него было три мотора. Об этом сообщил глава корпорации Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.
Маск отметил, что такой объем заказов возник без всякой рекламы нового автомобиля.
Напомним, в середине ноября Илон Маск заявил о намерении построить второй завод электромобилей Tesla в Германии вблизи Берлина.
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