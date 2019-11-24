Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Около половины покупателей, сделавших предзаказ на новый электропикап Cybertruck, желают, чтобы у него было три мотора. Об этом сообщил глава корпорации Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Из 146 тыс. предзаказанных Cybertruck, 42% выбирают с двумя моторами, 41% — с тремя, и 17% — с одним мотором», написал Маск.

Маск отметил, что такой объем заказов возник без всякой рекламы нового автомобиля.

Напомним, в середине ноября Илон Маск заявил о намерении построить второй завод электромобилей Tesla в Германии вблизи Берлина.

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