Исламабад, , 09:07 — REGNUM 23 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его экономической команде удалось справиться с главной экономической проблемой страны — дефицитом текущего платежного баланса.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана поблагодарил членов своего кабинета за успехи в борьбе с дефицитом текущего платежного баланса, угрожавшего экономической стабильности государства.

По словам премьер-министра, положительные показатели текущего платежного баланса пошли на пользу национальной валюте: пакистанская рупия подорожала относительно доллара.

Добиться положительного платежного баланса Пакистану удалось за счет сокращения торгового баланса (снижение импорта, стимулирование экспорта). Кроме того, Государственному банку Пакистана (центробанк) удалось накопить значительные валютные резервы.