Сеул, , 18:27 — REGNUM Правительство Республики Корея в декабре разместит очередной выпуск государственных облигаций на 3,3 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство финансов.

Облигации по 625 млн долларов будут погашены в 2022 году и 2024 году. Часть бондов на 780 млн будет имеют дюрацию в 10 лет. Также планируется размещение гособлигаций в размере 170 млн долларов на 20 лет и на 250 млн долларов сроком на 50 лет.

Самый большой выпуск — на 850 млн будет погашен в 2049 году. По всем бумагам будет выплачиваться купон по ставке 1,25%-1,75% в зависимости от срока погашения.

Увеличение объёма заимствований необходимо для устранения дефицита госбюджета на фоне роста расходов правительства, вызванного реализацией госпрограмм. В частности, в 2019 году было введено полностью бесплатное школьное образование, расширено медицинское страховое покрытие, а также потрачены миллиарды долларов на борьбу с безработицей.