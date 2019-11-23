Москва, , 17:17 — REGNUM Компания «Роснефть» стала лауреатом премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология» за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Внедряемая компанией технология утилизации до 2022 года позволит сократить объем выбросов парниковых газов на 8 млн тонн. Инвестиции в этот проект уже превысили 125 млрд рублей, что сделало его одной из крупнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние пять лет.

Как отмечает ИА «ФедералПресс», проект утилизации ПНГ является частью стратегии «Роснефть 2022», в рамках которой компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

«Роснефть» постоянно и последовательно повышает энергоэффективность по всем направлениям своей деятельности, что вписывается в реализацию т.н. «17 целей ООН в области устойчивого развития». К примеру, в 2019 году российский нефтяной гигант присоединился к инициативе ведущих международных компаний по снижению выбросов метана. По итогам 2018 года «Роснефть» снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11%, метана — на 46%. «Зеленые инвестиции» «Роснефти» за 5 лет превысили 240 млрд рублей, а в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд рублей.

Отмечается, что «Роснефть» не впервые становится лауреатом премии «Коммерсантъ Инициативы». В прошлом году «Роснефти» вручили награду в номинации «Культура» за содействие в подготовке выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которая проводилась в Пушкинском музее.