Москва, , 16:56 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Предполагается закрепить понятие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в качестве системы организаций, которые во взаимодействии друг с другом обеспечивают значимую и эффективную поддержку субъектам МСП на федеральном и региональном уровнях на основании единых стандартов работы.

Кроме того, предусматривается определение роли основных участников системы, а также полномочий АО «Корпорация «МСП», осуществляющего свою деятельность в качестве института развития в сфере МСП, как центра компетенций по развитию национальной гарантийной системы.

Региональные гарантийные организации (РГО) подлежат ежегодному ранжированию корпорацией развития малого и среднего предпринимательства с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности региональных гарантийных организаций как участников национальной гарантийной системы.

Оказание финансовой поддержки региональным гарантийным организациям осуществляется с учетом присвоенного корпорацией развития малого и среднего предпринимательства ранга в отношении региональных гарантийных организаций, соответствующих требованиям к региональным гарантийным организациям и их деятельности.

«Система рангов станет важным источником информации об уровне кредитного риска конкретной РГО в сравнении с другими РГО. Кроме того, система длительного наблюдения за финансовыми и операционными процессами в РГО позволит увеличить потенциал системы РГО, в том числе за счет внутренних ресурсов, а также сократить потери при инвестировании временно свободных денежных средств, повысить качество и эффективность работы менеджмента РГО», — отмечают в правительстве.

Так, в рамках практической апробации системы рангов в 2018 — 2019 годах около 2 млрд рублей нераспределенной прибыли прошлых лет РГО было направлено на пополнение гарантийного капитала.

Эффект

Реализация законопроекта позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году.

Также, отмечают в правительстве, закон позволит обеспечить ежегодную динамику субъектов МСП — получателей поддержки не менее чем на 3%, увеличив ежегодное количество субъектов МСП — получателей поддержки к 2024 году до 6 тыс.