Киев, , 18:30 — REGNUM О демонстрации Украиной одного из самых высоких показателей динамики роста авиации среди стран Европы заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом министр написал 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Свои выводы министр продемонстрировал цифрами. Криклий отметил, что в текущем году львовский аэропорт принял уже два миллиона пассажиров, что на 400 тысяч больше, чем в прошлом году. На основании данных аэропорта города Львова Криклий отметил, что рост пассажиропотока составил более 25%.

«Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы», — подытожил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львове самолет при выполнении разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в связи с чем работа аэропорта была приостановлена на некоторое время.

Читайте также: В аэропорту Львова самолёт при развороте выкатился за пределы ВПП