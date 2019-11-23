Саранск, , 16:26 — REGNUM В Мордовии по итогам января-октября введено на 12,8% жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем площади введенного в эксплуатацию жилья составил 297,335 тыс. кв метров без учета домов, построенных на участках для садоводства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Всего в республике за указанный период введено 3 884 квартиры, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 18,6%. Ввод жилья, построенного индивидуальными застройщиками, увеличился на 17,2%, предприятия и организации увеличили ввод жилья на 8,9%. Причем в сельской местности ввод жилья вырос на 62,6%.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилой площади снизилась без учета индивидуальных застройщиков на 17,3% в действующих ценах. Поступления от продажи жилья физическим лицам выросли на 37,9% и составили 1,798 млрд рублей.

По итогам указанного периода объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 7% и составил 19,087 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2019 года в регионах Приволжского федерального округа ввод жилья вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в пяти регионах наблюдается спад жилищного строительства. Лидером по объему строительства жилья в Поволжье в январе-сентябре стала Пензенская область, увеличив показатель по сравнению с тремя кварталами прошлого года на 56,8%. На 30,6% вырос темп жилищного строительства в Мордовии, в Пермском крае рост составил 19%, в Чувашии — 12,8%, в Нижегородской области — 12%, в Ульяновской области — 11,5%, в Башкирии — 11,1%, в Удмуртии — 7,3%, в Татарии — 2,6%.