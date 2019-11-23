Рига, , 13:54 — REGNUM По оценке экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша, удельный вес теневой экономики в Латвии превышает 20% от ВВП, пишет портал LSM.

По мнению экономиста это огромная диспропорция. Ни одной стране не удалось полностью ликвидировать теневую экономику.

10% от ВВП можно считать приемлемым уровнем, а в Латвии сейчас он в два раза выше. Нужно понимать, что 1% от ВВП это около 300 млн евро, то есть речь идёт об огромных объёмах средств не облагаемых налогами и не поступающих в бюджет.

Если общий теневой оборот можно оценить в 6 млрд евро, то в качестве налогов Латвия не дополучает 1.5 или 2 млрд евро.