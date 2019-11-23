Мехико, , 13:52 — REGNUM Мексиканская нефтегазовая компания-монополист PEMEX сократила в октябре добычу нефти на 5,26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

В компании уточнили, что средний ежедневный объём добываемых углеводородов составил 1 655 тыс. баррелей. По сравнению с сентябрём, падение составило 2,97%.

По данным корпорации, сократилась не только добыча, но и экспорт нефти. Так, в октябре ежедневный объём мексиканских поставок за рубеж составил 963 тыс. баррелей, уменьшившись по сравнению с октябрём 2018-го на 6,23%.