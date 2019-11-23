Казань, , 12:47 — REGNUM Казань в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» получит 650 млн рублей из федерального бюджета на выполнения работ первого этапа строительства Большого казанского кольца (БКК). Об этом ИА REGNUM сообщили в миндортрансе Татарии.

Средства направят на 800-метровый участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, который считается одним из самых сложных на первом этапе.

В настоящее время на участке проходят работы по разработке грунта, вывезено около 40% необходимого объема. Продолжается устройство буронабивных свай путепровода на улице Фермское шоссе и на опорах пешеходного моста на улице Борисковская, также идет бетонирование подпорных стен и опор автодороги.

ИА REGNUM напоминает, БКК — это новая четырехполосная автодорога, которая будет соответствовать первому классу магистральной улицы общегородского значения. Общая стоимость работ по строительству кольца оценивается в 2 млрд рублей. В 2019 году федеральный центр выделил Татарии 350 млн рублей на реализацию проекта. В целом объем федеральных средств составит 1 млрд рублей, остальное — средства бюджета республики. Ввод автодороги в эксплуатацию ожидается в конце августа 2020 года.