Киев, , 11:02 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о рынке земли (второе чтение — ИА REGNUM) должно состояться до нового года. А решение о дате проведения референдума по вопросу открытия рынка земли для иностранцев будет приниматься после принятия законов «о народовластии». Об этом 22 ноября заявил глава партии «слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Новое время».

Депутат отметил, что скорость рассмотрения заключительного варианта законопроекта об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения зависит от работы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. После того как комитет внесет все правки, законопроект попадет в Раду. Планируется, что это произойдет либо второго, либо шестнадцатого декабря.

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Корниенко также отметил, что на сегодняшний день дата проведения референдума об открытии рынка земли для иностранцев не определена. Депутат сослался на то, что сначала необходимо «принять пакет законов о народовластии». В связи с этим он отметило том, что планироваться дата проведения будет где-то в январе-феврале 2020 года. «Потому — примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем», — отметил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Верховной раде в первом чтении был принят проект закона о рынке земли сельскохозяйственного назначения. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в закон будут внесены правки, согласно которым иностранные граждане смогут покупать украинскую землю лишь в случае одобрения этого народом Украины на референдуме.

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