Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на малом бизнесе, заявил бывший глава администрация по делам малого бизнеса США Гектор Баррето в статье для издания The Hill.

«Для получения полноценного представления о влиянии импичмента на экономику необходимо обратить внимание на мнение американского бизнес-сообщества — не только на процветающий фондовый рынок, но и на ту часть нашей экономики, которую составляют независимые владельцы бизнеса», — говорится в статье.

По словам Баррето, решение Трампа заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) на USMCA имеет невероятно важное значение для малых предприятий США, которые составляют 98% всех экспортёров США.

«Из-за импичмента кажется маловероятным то, что соглашение USMCA будет ратифицировано в ближайшее время. Конгресс, скорее всего, упустит из виду столь редкую возможность помочь американскому малому бизнес-сообществу улучшить свои позиции в международной торговле», — заявил эксперт.

С другой стороны, реформа инфраструктуры также очень важна для экономики, однако Конгресс почти наверняка откажется от её рассмотрения и «предпочтёт устроить импичмент-шоу», отметил Баррето.

«Я каждый день слышу, как владельцы малого бизнеса жалуются на то, что наша разрушающаяся инфраструктура замедляет темпы роста бизнеса как на местном, так и национальном уровне», — говорится в статье.

Владельцы малого бизнеса — двигатель экономики США, и они ожидают от своих выборных должностных лиц чего-то большего, чем бесконечные политические баталии, заключил эксперт.

Напомним, новое соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) является фактически первым торговым соглашением в истории США, которое включает в главу, специально посвящённую малым и средним предприятиям.

USMCA также учитывает непропорциональное воздействие существующих правил на малые предприятия и фактически устранит некоторые потенциальные барьеры, которые могут помешать небольшим фирмам участвовать в международной торговле.

Читайте также: Фондовый рынок США заканчивает неделю в небольшом плюсе