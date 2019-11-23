Вашингтон, 23 ноября 2019, 10:43 — REGNUM Расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на малом бизнесе, заявил бывший глава администрация по делам малого бизнеса США Гектор Баррето в статье для издания The Hill.
По словам Баррето, решение Трампа заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) на USMCA имеет невероятно важное значение для малых предприятий США, которые составляют 98% всех экспортёров США.
С другой стороны, реформа инфраструктуры также очень важна для экономики, однако Конгресс почти наверняка откажется от её рассмотрения и «предпочтёт устроить импичмент-шоу», отметил Баррето.
Владельцы малого бизнеса — двигатель экономики США, и они ожидают от своих выборных должностных лиц чего-то большего, чем бесконечные политические баталии, заключил эксперт.
Напомним, новое соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) является фактически первым торговым соглашением в истории США, которое включает в главу, специально посвящённую малым и средним предприятиям.
USMCA также учитывает непропорциональное воздействие существующих правил на малые предприятия и фактически устранит некоторые потенциальные барьеры, которые могут помешать небольшим фирмам участвовать в международной торговле.
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