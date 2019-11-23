Амстердам, , 08:26 — REGNUM Правительство Голландии объявило о большой программе инвестиций, направленных на улучшения инфраструктуры в стране. Так, предлагается выделить 237 миллионов евро на реконструкцию амстердамского аэропорта Схипхол и более полмиллиарда евро на улучшение сообщений между городами Амстердам и Хорн, расположенном к северу от Амстердама.

Кроме того, часть средств, предназначенных для для региона севернее Амстердама, будет потрачена на улучшения соединений внутри местной дорожной сети. Помимо этого, инвестиции в провинцию Северная Голландия должны сделать возможным строительство 40.000 новых квартир.

Об этом сообщается в письме Министерства окружающей среды и жилищного строительства, направленном в парламент.

Для окружающих г. Утрехт населённых пунктов в планах правительства отведено 380 миллионов евро, что должно сделать возможным реализацию 9.000 новых квартир. В южной части столичной агломерации Рандстад до 2040 г. предусматривается строительство 170.000 новых квартир.

Что касается инвестиций в аэропорт Схипхол, то доля государство здесь должна составить 80 миллионов евро. Аэропорт и Транспортный регион Амстердам (межмуниципальный орган сотрудничества в области транспорта) каждый внесут по 70 миллионов, а ещё 17 миллионов — голландские железные дороги. Реконструкция аэропорта должна завершится в 2025 г.

Кроме того, предусматривается ряд мер по улучшению железнодорожного сообщения в окраинных провинциях страны, а также по улучшению их связи с центром Голландии.