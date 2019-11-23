Кампала, , 09:01 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени призвал учреждения страны обеспечить использование современной системы электронных налоговых марок.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, президент Мусевени заявил об этом на открытии форума, в котором приняли участие представители различных африканских стран. На мероприятии обсуждались наиболее эффективные современные методы сбора налогов.

По словам главы Уганды если предприятия, действующие на территории Уганды, будут использовать современную цифровую систему для сбора налогов, которая поможет избежать различных лазеек.

«В Уганде есть серьезная проблема потери доходов в Уганде, причиной которой является неиспользование современных систем платежей и выдачи квитанций», — подчеркнул Мусевени.

Глава Уганды сделал данное заявление через несколько дней после того, как Налоговое управление Уганды (URA) поместило электронные марки на такие продукты, как газировка, пиво, бутылки с водой, сигареты, алкоголь и другие.