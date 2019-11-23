Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:51 — REGNUM В декабре 2019 года начнет движение пассажирский поезд из танзанийского города Дар-эс-Салам до города Моши. Об этом объявила Корпорация железных дорог Танзании (TRC), заявление подтвердил и министр строительства, коммуникаций и транспорта Танзании Исаак Камвеле.

По его словам, правительство счастливо, что достигло цели, к которой шла на протяжении нескольких месяцев.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Камвеле отметил, что проливные дожди в некоторых районах страны стали причиной повреждения многих объектов инфраструктуры, в том числе и железных дорог, вследствие чего запуск движения поезда был отложен.

Кроме того, министр пообещал избавиться от перекупщиков билетов, поскольку ему самому однажды пришлось столкнуться с такой проблемой, так что, по его словам, правительство будет пытаться найти способ положить конец подобным случаям.

Касательно вместимости пассажирских перевозок, Камвеле сообщил, что допустимое количество перевозимых пассажиров будет установлено Управлением сухопутных перевозок Танзании (Latra). Тем менее, как утверждается, вместимость одного вагона составляет 80 пассажиров, при этом мощности поезда должно хватить для перевозки 20 вагонов.