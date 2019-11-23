Морогоро, Танзания, , 11:29 — REGNUM Правительство Танзании через Министерство сельского хозяйства страны объявило, что цены на кукурузу выросли почти в два раза за год.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, во время своего визита в район Думала в области Морогоро президент Танзании Джон Магуфули выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что жалобы населения касательно цен на кукурузу лишь результат ценовой политики фермеров, выращивающих свои продукты в трудных условиях.

По его словам, правительство не будет устанавливать твердую цену на данный сельскохозяйственный продукт, несмотря на все возмущения поднятием цен на кукурузу, что также привело к росту цен на муку.

Президент отметил, что танзанийцы должны осознать, что времена, когда власти устанавливали цены на сельхозпродукцию, прошли.

«Времена установления твердых цена для фермеров и их продукцию прошли, в мой срок президентства для фермеров не будут устанавливаться твердые цены, и я сам из крестьянской семьи, я знаю, что такое собирать урожай», — добавил Магуфули. Обращаясь к гражданам, требовавшим понижения цен, глава государства заявил, что те, кто хочет покупать кукурузу, рис или арбуз по дешевым ценам, должны сами выращивать эти сельхозпродукты.

«Сейчас самое время установить самим низкие цены, как раз сейчас сезон дождей, так что обращаюсь к вам, жители Морогоро, данная область является одним из наиболее важных регионов в производстве продуктов питания, выращивайте сами все продукты».

Также глава Танзании порекомендовал следующее:

«Если вы видите, что кукуруза стоит дорого, установите свои низкие цены на нее, бизнес должен быть свободным, — считает президент. — Цены самоорганизуются, у фермеров не хватает покупателей, потому что они ставят высокие цены, они так и останутся со своей кукурузой».