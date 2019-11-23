Додома, , 13:12 — REGNUM Танзанийская корпорация по развитию нефтяной промышленности (TPDC) заявила, что в период с 2016/2017 по 2019 годы с тех пор, как компания начала использовать инфраструктуру природного газа в коммерческих целях, ей удалось привнести в бюджет страны 106 млн долларов США.

Кроме того, по информации танзанийского новостного издания HabariLeo, руководство корпорации сообщило, что к 2020−2024 годам они внесут еще 261,5 млн долларов США посредством уплаты налогов, а также внесут денежный вклад в нефтегазовый фонд. Генеральный директор корпорации Джеймс Матараджо рассказал об этом в ходе обсуждения достижений организации с тех пор, как к власти пришло правительство президента Джона Магуфули.

Матараджо отметил, что использование газа в различных секторах, в том числе в сферах производства электроэнергии, промышленности, в домах и автомобилях, сэкономило правительству 13 млрд долларов США.

По его словам, корпорация проводит исследование новых месторождений, благодаря чему была организована добыча природного газа в районе Сонгосонго, который принадлежал иностранной компании, однако с 2016 года находится в ведомстве корпорации.