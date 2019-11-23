Киев, , 03:30 — REGNUM Прогноз рейтингов правительства Украины изменен на «позитивный» международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, 22 ноября сообщается на сайте организации.

Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне «Caa1». В качестве факторов, повлиявших на улучшение рейтинга, агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, улучшение макроэкономической стабильности и возможные в перспективе экономические реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал поверить в рост украинской экономики на 40% за ближайшие пять лет.

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