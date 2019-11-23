Рига, , 00:13 — REGNUM Введения новых норм достаточности капитала по методике Базель III потребует от европейских банков дополнительного увеличения капитала на 300 — 400 млрд евро, пишет портал Dienas Business.

Такое увеличение капитальной базы изымет с рынка огромную сумму денег и самым прямым образом скажется на доступности кредитных ресурсов. Пострадают очень многие — от частных лиц, до домохозяйств. Потери ВВП ЕС оценивают в 0,4%.

Чтобы увеличить капитал банки, без сомнений, увеличат комиссионные сборы и процентные ставки, которые могут вырасти на 0, 12 — 0,16%.

Затраты среднего жителя на кредит могут вырасти на 190 евро в годовом исчислении, а в некоторых странах на 340. Для предприятий кредит на сумму 2.5 млн евро станет обходиться на 4750 евро в год дороже. В некоторых странах стоимость такого кредита вырастет на 12 500 евро. Всё это ударит по спросу и объёмам инвестиций. Что касается Латвии, то её в первую очередь затронет повышение комиссий у доминирующих в стране Скандинавских банков.