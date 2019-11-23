Рига, , 00:11 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш резко возражает против предложения партнёров по коалиции, партии «За развитию!» пойти на увеличение дефицита бюджета для повышения зарплаты медикам, пишет портал LSM.

Более того, в этой связи глава кабинета выразил недовольство работой министра здравоохранения Илзе Винкеле, делегата от партии «За развитию!» в правительстве и призвал её навести порядок в отрасли.

Сегодня закон о бюджете поддержан Сеймом и акцептован Еврокомиссией. Основные опасения в прогнозах роста ВВП. В Латвии дефицит считают исходя из спрогнозированного роста в 2,8%, в Брюсселе думают, что он составит только 2,6%, а значит доходы бюджета республики будут меньше запланированных. Возражает против увеличения дефицита бюджета и Министерство финансов