Екатеринбург, , 00:09 — REGNUM В системе потребкооперации нужно дозволить закупку у селян произведённых продуктов, чтобы потом поставлять закупленное в социальные учреждения. Об этом заявили на заседании рабочей группы по АПК и продовольствию согласительной комиссии по свердловскому бюджету, сообщает «Новый день».

Как заявил глава бюджетной комиссии регионального заксобрания Владимир Терешков, льготы и субсидии не смогу помочь данному сектору экономику. Нужно изменить законодательство про потребкооперацию, чтобы был разрешён приём хлеба и мяса от населения.

«Когда они смогут их принимать, они смогут поставлять эти продукты в те же больницы и садики. Этой темой надо радикально заниматься, менять законодательство», — сказал депутат.

Парламентарий предложил собрать рабочую группу по вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли закон об упрощении ряда процедур для развития сельхозкооперации. В частности, предполагается облегчение процедуры проведения общего собрания кооперативов.

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