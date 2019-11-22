Лондон, , 23:55 — REGNUM «Откат» нефтяных цен после двух сессий серьезного роста оказался не таким сильным — нефть Brent заканчивает торговую неделю на отметке выше $63 за баррель, 22 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 38 центов (0,59%), до $63,59 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» откатился до минимума сессии в $62,98 за баррель, однако быстро восстановил позиции.

Нефть марки WTI подорожала сильнее в абсолютном и процентном выражениях, на 66 центов (1,13%), до $57,92 за баррель. Минимум сессии для WTI составил $57,51 за баррель.

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