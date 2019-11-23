Балашиха, Московская область, , 00:13 — REGNUM У строителей осталось около месяца на то, чтобы завершить работы и запустить движение по Салтыковской эстакаде в Балашихе (Московская область). Однако успеют ли они? Большой вопрос. Корреспондент ИА REGNUM побывал на стройке 22 ноября и убедился в том, что недоделок еще много.

Разинское шоссе перед Салтыковской эстакадой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С южной стороны эстакады асфальт уложен частями, так как не все работы, связанные с подземными коммуникациями, сделаны. Тротуаров для пешеходов нет, местные жители вынуждены проходить местами по самой стройке, а дорожная техника растаскивает грязь по дорогам, где хоть как-то можно пройти. Шумозащитные экраны только начали устанавливать.

Разворотные петли, проходящие под эстакадой, далеки до завершения, а в каком виде они будут сделаны в зимнее время, остается вопрос открытым.

Северная часть путепровода выглядит почти готовой, так как дорожное полотно уложено и установлены шумозащитные экраны, заасфальтированы пешеходные тратуры, а работы ведутся по благоустройству обочин вдоль шумозащитных экранов, даже с этой стороны эстакады установлены светофоры. Сама эстакада, по всей видимости, готова к рабочему движению.

Некоторые автомобилисты, пытаясь сократить путь, прорываются сквозь отодвинутые для проезда дорожной техники защитные бордюры выезжают на путепровод, но на другой стороне их ожидает разочарование в виде щебенки и частично уложенного асфальта, который создает дополнительные перепады высот для беспрепятственного проезда.

Салтыковская эстакада Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, что официальную дату открытия называть не спешат. Изначально предполагалось, что строительство завершится в декабре 2019 года. Однако СМИ неоднократно писали, что Салтыковскую эстакаду сдадут раньше срока — в августе, в октябре, в ноябре. Впрочем, торопиться у нас любят. Например, раньше запланированных сроков 21 ноября торжественно открыли движение по двум веткам Московских центральных диаметров (МЦД). Сбои появились сразу же. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться при запуске МЦД, читайте в трансляции ИА REGNUM «Путин открыл МЦД: новое наземное метро свяжет Москву и область«

Читайте также: Салтыковская эстакада в Подмосковье откроется в ближайшие дни