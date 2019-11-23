Париж, , 13:19 — REGNUM Исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраель высказался о космической программе Space X.

22 ноября Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраель раскритиковал частную космическую компанию Space X за её стремление превратить низкую околоземную орбиту в «дикий запад», расположив там тысячи спутников. Как сообщает AFP, директор европейской космической компании выступил за устойчивое освоение околоземного космического пространства.

По словам Стефана Исраэля, космическая программа Space X заключается уже не только в удешевлении космических запусков. Он подчеркнул, что американская компания стремится разработать, запустить 40 тыс. спутников, а потом ещё и управлять ими. По его мнению, этот проект представляет из себя программу «по монополизации космического сектора и колонизации низкой околоземной орбиты».

«Вопрос состоит в том, как отреагирует на это Европейское космическое агентство (ЕКА). Нам необходимо принять решительные меры, чтоб сохранить конкурентоспособность», — заявил Стефан Исраэль.

Arianespace стала первой в мире компанией, предоставляющей услуги по космическим запускам на коммерческой основе. Арианэспас использует Гвианский Космический центр (Guiana Space Centre), Куру, Французская Гвиана в качестве стартовой площадки. Штаб-квартира находится в Эври, Франция. Агентство осуществляет запуски ракет-носителей Вега, Союз и Ariane 5.