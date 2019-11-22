Москва, , 23:18 — REGNUM Половина российских граждан, которые взяли кредиты в этом году, уже отдала для их погашения больше половины дохода, передаёт 22 ноября РБК.

По данным Минэкономразвития, больше половины ежемесячного дохода российских граждан, которые взяли кредиты, в 50% случаев уходит на погашение этих займов. Ситуация усугубилась по сравнению с прошлым годом: тогда тратящих ползарплаты на погашение кредита было 42%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшие несколько лет нужно быть готовыми к проблемам в экономике страны из-за нарастания закредитованности людей.

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