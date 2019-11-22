Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США проводят последние торги недели в небольшом плюсе, 22 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 106,70 пункта (0,38%), до 27 872,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,66 пункта (0,18%), до 3109,20 пункта, индекс Nasdaq вырос на 6,43 пункта (0,08%), до 8512,65 пункта.

Рости индексов связан, в основном, с оптимистичными заявлениями властей США и Китая относительно возможности скорого заключения торгового соглашения.

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