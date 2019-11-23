Париж, , 13:20 — REGNUM На пятничных торгах котировки на Парижской бирже выросли на 0,20%.

22 ноября на закрытии Парижской бирже наблюдался небольшой рост на 0,20%. Тем не менее, показатели не преодолели порога в 5900.

Индекс САС вырос на 11,92 пункта до 5893,13. Общий рост за неделю составил — 0,78%. С 1 января 2019 года Индекс САС вырос на 24,57%.

Колебания на Парижской бирже эксперты объясняют неопределенной ситуацией в торговых отношениях между ЕС и США. Ранее президент США Дональд Трамп обвинял ЕС в установке «ужасных» барьеров и пригрозил введение ответных ограничительных мер.