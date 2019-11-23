Белград, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Тао Чжан обсудили результаты структурных реформ и сотрудничество правительства Сербии и МВФ, пишет сербское новостное агентство RTS 22 ноября.

Анна Брнабич, подводя итоги реализации договоренностей с МВФ, отметила, что сотрудничество является очень тесным, и подчеркнула, что Сербия продолжает проводить комплексные реформы. Она поблагодарила МВФ за помощь в сохранении достигнутого прогресса и создании благоприятного климата для дополнительных инвестиционных вложений в страну, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщается, Тао Чжан высоко оценил приверженность правительства Сербии осуществлению реформ и подчеркнул, что Международный валютный фонд будет продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку проведению ключевых реформ. На совещании также была отмечена деятельность по созданию условий для максимально благоприятной деловой среды с учётом того, что достигнутая стабильность и благоприятные условия внутренней экономики привлекут новых инвесторов в Сербию.