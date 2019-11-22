Москва, , 21:54 — REGNUM Власти Грузии разрешили поставки говядины, свинины и мяса птицы трем российским компаниям. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает Россельхознадзор.

Сообщается, что грузинские эксперты из ветеринарной службы Грузии провели инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения. Речь идет о предприятиях в Брянской и Белгородской областях, которые производят говядину, свинину, мясо птицы.

Всем трем предприятиям разрешено поставлять свою продукцию на территорию Грузии.

При этом в ветеринарной службе Грузии уточнили, что экспорт готовой мясной продукции с российских предприятий возможен без проведения дополнительных инспекций.