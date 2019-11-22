Бишкек, , 21:18 — REGNUM В Киргизии средняя розничная цена на уголь в ноябре выросла на 140 сомов (128 рублей) за тонну или на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила сегодня, 22 ноября, национальный статистический комитет.

В ведомстве отмечают, что увеличение стоимости угля связано преимущественно с ухудшением погодных условий и повышением спроса со стороны населения.

Максимальные средние цены на уголь отмечены в городах Кара-Суу — 8 485 сомов (7 755 рублей) за тонну, Ноокат — 7 343 сома (6 711 рублей) и Баткен — 7 286 сомов (6 659 рублей).

А минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек — 2 500 сомов (2 285 рублей) за тонну, а также в городах Балыкчи — 3 694 сома (3 376 рублей) и Нарын — 3 741 сом (3 419 рублей).

Наиболее активно за минувшие три недели уголь подорожал в городах Токтогул — на 20,5% и Талас — на 19,8%, а также в селе Покровка — на 12,5%.

Одновременно с этим зафиксировано снижение цен на уголь в городе Баткен — на 8,9% и в городе Кара-Балта — на 1,3%.