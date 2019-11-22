Кишинёв, , 21:14 — REGNUM Об обещании бесперебойных поставок газа в Молдавию с нового года сообщил 22 ноября молдавский президент Игорь Додон в Facebook.

Комментируя переговоры главы Газпрома Алексея Миллера с главой S.A. «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, молдавский президент отметил, что Москва и Кишинёв договорились о поставках природного газа в Молдавию и в Приднестровье с нового года в необходимых объёмах.

Эта договорённость потребовалась в связи с тем, что в этом году истекает срок действующего контракта «Молдовагаза» с Газпромом.

Додон «В то же время, принимая во внимание возможные сложности, связанные с транзитом природного газа по территории Украины, которые могут появиться после 1 января 2020 г., Молдовагаз и Газпром изучают возможность включения в контракт дополнительных точек для приёма-доставки газа для потребителей в Республику Молдова».

Речь идёт об АЗС на приграничных территориях. Кроме того, Москва и Кишинёв рассматривают возможность доставки российского газа по обратному маршруту: по маршруту Болгария — Румыния — Украина — Молдавия из «Турецкого потока» через систему трансбалканских газопроводов с их передачей в Молдовагаз на границе Румыния — Украина.

Молдавский лидер отметил, что поставки газа крайне важны для его страны.

Додон «В связи с этим Вадим Чебан заверил, что S.A. «Молдовагаз» и Газпром гарантируют бесперебойные поставки природного газа в нашу страну при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту «Турецкий поток».

По словам Додона, прошедшие переговоры были очень важны: на них удалось договориться о снижении для Кишинёва цены на газ с $235 до $173, то есть дешевле на $62 за тысячу кубических метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебан 22 ноября на заседании молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал о трёх сценариях обеспечения страны газом в зимний период.

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